Kahramanmaraş'ta Altyapı Çalışması Sırasında İşçi Göçük Altında Kaldı

Kahramanmaraş'ta bir altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte, işçi Abdülmelik T. toprak altında kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Merkez Onikişubat ilçesinin Hacımustafa Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Bu sırada kanalın içinde olan işçilerden Abdülmelik T. toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Abdülmelik T., toprak altından yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Abdülmelik T., Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdülmelik T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

