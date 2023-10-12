Kahramanmaraş'ta Aksu Çayı'nın Kirliliği Vatandaşları Rahatsız Ediyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Vatandaş, Kahramanmaraş'ta Aksu Çayı'nın çevresindeki fabrikaların atıklarından dolayı simsiyah akmasından dolayı şikayetçi. Bölgede yıllardır koyun otlatan Mehmet Kaya, "Bütün fabrikaların pisliği akıyor, tuvaleti akıyor, atık akıyor. Her şeyi atıyorlar içine. Tertemizdi, buranın suyunu biz içerdik. Evde yatamıyoruz biz, kokudan yatamıyoruz. Zenginler bizi böyle eziyor efendim" dedi. Suphi Özdemir ise, "2007 yılından beri maalesef Aksu Çayı gördüğünüz gibi simsiyah akmaktadır. Özellikle yaz ayları sıcak havalarda burada hiç kesinlikle durulmuyor. Kokudan olsun, sivrisineklerin çoğalmasından olsun bu konuda çevre sakinleri olarak biz bayağı rahatsızız" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkez Osman Bey Mahallesi'nde köprü altındaki dereye akan atık sular oradan da Aksu Çayı'na geçiyor. Şehrin merkezinden Osman Bey ve Aksu mahallelerinden geçen ve Sır barajına dökülen Aksu Çayı'ndaki kirliliğe ve pis kokuya vatandaşlar tepki gösterdi.

"16 YILDIR SİMSİYAH AKMAKTADIR"

Esnaf Suphi Özdemir şunları söyledi:

"2007 yılından beri maalesef Aksu Çayı gördüğünüz gibi simsiyah akmaktadır. Özellikle yaz ayları sıcak havalarda burada hiç kesinlikle durulmuyor. Kokudan olsun, sivrisineklerden çoğalmasından olsun bu konuda çevre sakinleri olarak biz bayağı rahatsızız. Çaya doğru herhangi bir mesire alanı falan gibi insanların akın edebileceği yerler olması gerekirken bu atık sudan dolayı kimse yaklaşamıyor. Hatta araç sahipleri köprüden geçerken bile camlarını kapatmak zorunda kalıyorlar kokudan dolayı. Boya fabrikaları ve diğer tekstil fabrikaları arıtmalarını çalıştırmadıklarından dolayı bu sıkıntı yaşanmakta. Bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz. İlgilenmek lazım, özellikle Kahramanmaraş siyasileri, Kahramanmaraş'ı temsil eden siyasetçiler ve özellikle akil insanlar bu konuda duyarsız kalmamalı."

"ZENGİNLER BİZİ BÖYLE EZİYOR

Aksu Çayı etrafında yıllardır koyun otlatan Mehmet Kaya ise, "Bütün fabrikaların pisliği akıyor, tuvaleti akıyor, atık akıyor. Her şeyi atıyorlar içine. Tertemizdi, buranın suyunu biz içerdik. Ben şu karşıda otururum şu evlerde. Suyumuzu buradan götürürdük ayna gibiydi, nur gibiydi. Balık çok güzeldi şimdi balık hiç kalmadı. Balık yenmiyor, kokuyor balık. Evde yatamıyoruz biz, kokudan yatamıyoruz. Zenginler bizi böyle eziyor efendim" diye konuştu.