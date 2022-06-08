KAHRAMANMARAŞ - "Akılcı antibiyotik kullanımı" anlatıldı - Haberler

Kahramanmaraş'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi desteğiyle, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Daire Başkanı Uzman Eczacı Mesil Aksoy, antibiyotik kullanımının önemini anlatan sunum gerçekleştirdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yılmaz da pandemide üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımına akılcı yaklaşım konusunda katılımcılara bilgilendirme yaptı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayper Somer ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Murat Şahiner ise akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili bilgiler verdi.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, yaptığı konuşmada, sahada akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmak istenildiğini belirtti.

Toplantıda gereksiz şekilde antibiyotik kullanılmaması üzerinde durulduğunu anlatan Öksüz, "Bilindiği üzere endikasyonda antibiyotik kullanılmadığı zaman dirençli enfeksiyonlar gelişmekte ve verdiğimiz antibiyotiğin hastalığı tedavi etmesi noktasında zorlanmaktayız. Bu yüzden gereksiz kullanımıyla ilgili hekimlerimiz bilgilendiriliyor. Gelişmişliğin en önemli özelliklerinden birisi sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Bunun içinde zihinsel ve bedensel kirliliği azaltmamız gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıya, sağlık çalışanları katıldı.