Kahramanmaraş'ta Akaryakıt Tankerine Çarpan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, akaryakıt tankerine çarpan bir kamyon sürücüsü kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayda tankerdeki mazot yola döküldü ve bölgeye acil hizmetler sevk edildi.
???????Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akaryakıt tankerine çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Avşar Mahallesi'nde ilerleyen Y.G. yönetimindeki 06 BR 7156 plakalı kamyon, önünde seyreden A.T'nin kullandığı 63 ABA 968 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı.
Kaza nedeniyle tankerdeki mazot yola döküldü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Y.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.
Tankerin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.