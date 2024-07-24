Kahramanmaraş'ta Ahırda Boğanın Saldırısına Uğrayan Besici Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ta bir besici, ahırda boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayda besiciye yapılan müdahale sonuç vermedi.
KAHRAMANMARAŞ'ta ahırda boğanın saldırısına uğrayan besici Murat Taphasan (55), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Murat Taphasan, ahıra girerek hayvanları beslemeye başladı. Bu sırada Taphasan, ahırdaki bir boğanın saldırısına uğradı ve aldığı darbelerle yere yığıldı. Uzun süre ahırdan çıkmamasından şüphelenen yakınları, Taphasan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Komşuların yardımıyla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat Taphasan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.