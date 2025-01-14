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Kahramanmaraş'ta Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Yüzde 99 Tamamlandı

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar gören binaların yıkım işlemleri yüzde 99 oranında tamamlandı. Yıkım işlemleri, yeniden yapılandırma sürecinin hızlandırılması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 99 tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ağır hasar gören binaların yıkım işlemleri yüzde 99 tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra kentte ağrı hasar alan binalarda yıkımlar sürüyor. Bir yanda deprem konutları yapılırken diğer yanda yıkım işlemleri devam ediyor. İl geneli yıkım çalışmalarının yüzde 99'u tamamlanmış durumda. Geriye kalan binaların da kısa sürede yıkılarak alanların temizlenmesi planlanıyor.

Çalışmalar, vatandaşların güvenliği ve şehirdeki yeniden yapılandırma sürecinin hızlandırılması amacıyla büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Enkaz kaldırma işlemleri de eş zamanlı olarak devam ediyor. Yıkım sonrası boşaltılan alanların, ilerleyen süreçte sosyal alanlar veya yeni konut projeleri için değerlendirileceği ifade ediliyor.

Yıkım çalışması yaptıklarını ifade eden Ramazan Demirci, "6 Şubat depremleri sonrası Ebrar sitesi tamamlanıyor ve yanı başındaki ağır hasarlı binaların da yıkımları sürüyor. İnşallah şehrimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız" dedi.

Kahramanmaraş'ta Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Yüzde 99 Tamamlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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