Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yıkık ve acil yıkılacak binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Ekipler, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına başladı. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından yıkılan ağır hasarlı binaların enkazı yaklaşık bir hafta içinde tamamlanıyor. Her gün çok sayıda ağır hasarlı yapının yıkıldığı depremin merkezinde yeni konutlar içinde etüt çalışmaları sürüyor.

Enkaz kaldırma çalışması yaptıklarını ifade eden Mustafa Pabuççu, "Taahhüt ve yıkım işleri ile uğraşıyoruz. Binaların demir ve kolan donatısının fazla olması binaların ayakta kalmasına neden oluyor. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde sürüyor. Yıkıp enkazı kaldırıp temizleyeceğiz. Devlet bizim de yanımızda biz de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Akkanat ise, "Kahramanmaraş büyük bir felaketi atlattı, ağır hasarlı binalar yıkılıp enkazlar kaldırılıyor. Benim talebim biraz daha çabuk ve acele olursa şehrimiz daha güzel toparlanacağı inancındayım" diye konuştu.