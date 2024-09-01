Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla sürüyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hasar alan binalar, Dulkadiroğlu ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde kontrollü bir şekilde iş makineleriyle yıkılıyor. Yıkılan binaların enkazı ise iş makineleri yardımıyla taşınıyor.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Dulkadiroğlu ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan binaların yıkımı, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Yıkılan binaların enkazı ise iş makineleri yardımıyla taşınıyor.