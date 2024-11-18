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Kahramanmaraş'ta Ağır Hasarlı Binaların Yıkım Oranı Yüzde 98'e Ulaştı

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 98'e ulaştı. Toplam 35 bin 972 ağır hasarlı bina tespit edilmişken, yıkım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Yeniden yapılanma süreci için çalışmalar hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 98

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 98 seviyelerine ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından il genelinde ağır hasar alan binalarda yıkım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Kentte toplam 35 bin 972 ağır hasarlı bina tespit edilmişti. Şuana kadar bu binaların yüzde 98'nin yıkımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Depremin etkisiyle Kahramanmaraş genelinde toplamda 53 bin 945 bina hasar görmüş; bunlardan 7 bin 491'i "Yıkık", 4 bin 434'ü "Acil Yıkılacak", 6 bin 48'i ise "Orta Hasarlı" olarak rapor edilmişti. Çalışmalar, hem güvenlik hem de yeniden yapılanma sürecinin hızlanması açısından titizlikle yürütülüyor.

Enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlandığı alanlarda yeni konut projeleri ve altyapı çalışmalarının başlayacağı bildirildi. Depremden etkilenen vatandaşlar ise hızla güvenli yaşam alanlarına geçmek için çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

Yetkililer, hasarlı yapıların tamamen yıkılmasının ardından kentin yeniden inşa sürecine geçileceğini belirtti.

Trabzon Caddesi esnafından Mutlu Bulut, "Çarşıda olduğumuz gördüğümüz kadarıyla neredeyse ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlanmak üzere. Bizler de kısmet olursa iş yerlerimize geçeceğiz. Tez zamanda toparlanırız" dedi.

Kahramanmaraş'ta Ağır Hasarlı Binaların Yıkım Oranı Yüzde 98'e Ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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