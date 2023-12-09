Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binalar patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 11 katlı 3 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Uzman ekip, binalara 700 kilogram patlayıcı yerleştirdi ve kapsülleri patlattı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 3 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 11 katlı 3 binada inceleme yapan uzman ekip, binaların belirli bölgelerine 700 kilogram patlayıcının bulunduğu 9 bin kapsül yerleştirdi.
Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak binalar yıkıldı.