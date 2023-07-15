Kahramanmaraş'ta Ağır Hasarlı Binadan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, ağır hasarlı bir binadan pencere sökmeye çalışan bir kişi, 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.