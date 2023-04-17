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Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor.

Depremde Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi ve çevresinde ağır hasar alan binaların, planlama çerçevesinde kontrollü şekilde yıkımı gerçekleşiyor.

Polis ve belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Yıkılan binaların enkazı, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınmaya devam ediyor.

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Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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