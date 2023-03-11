Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası kentte ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası kentte ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler tarafından Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çiğli, Erkenez, Karacasu Karaziyaret, Karacaoğlan, Kanuni, Namık Kemal, Küpelikız, Hacı Bayram Veli, Şazibey Hayrullah mahallelerindeki işlemlerde istedikleri takdirde bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat'ta acil yıkılma kararı bulunan 31 bina bugün yıkılacak.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title