Kahramanmaraş'ta "acemi kasaplar" hastanelik oldu - Haberler

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Kahramanmaraş'ta "acemi kasaplar" hastanelik oldu

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ta kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca hastaneye başvurdu.

Kahramanmaraş'ta kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca hastaneye başvurdu.

Yaralanan vatandaşların bazıları kendi imkanlarıyla bazıları ise 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneye geldi.

Kurbanlıkların boynuz ve tekme darbeleriyle yaralananlar da Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi edildi.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

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