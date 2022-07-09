Kahramanmaraş'ta "acemi kasaplar" hastanelik oldu Kahramanmaraş'ta kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca hastaneye başvurdu. Kahramanmaraş'ta kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca hastaneye başvurdu. Yaralanan vatandaşların bazıları kendi imkanlarıyla bazıları ise 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneye geldi. Kurbanlıkların boynuz ve tekme darbeleriyle yaralananlar da Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi edildi. AA / Ömer Faruk Salman - Güncel Kahramanmaraş Kurban Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta 'acemi kasaplar' hastanelik oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.