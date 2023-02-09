Kahramanmaraş'ta 89 saat sonra enkazdan baba-oğul çıkarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 89 saat sonra Ebrar Sitesi'nin enkazından baba-oğul sağ çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 89 saat sonra Ebrar Sitesi'nin enkazından baba-oğul sağ çıkarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kent merkezindeki Şazibey Mahallesi'nde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazında, Bursa'dan giden Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, önce 7 yaşındaki Recep Yahya Güçlü'ye ulaştı. Çocuğu enkazdan kurtaran ekipler yarım saat geçmeden babası 32 yaşındaki Ozan Ramazan Güçlü'yü de sağ çıkarmayı başardı. Yaralı baba-oğul, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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