Haberler

Kahramanmaraş'ta 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 88 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 88 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda hakkında, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık" suçundan 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Liverpool'un yıldızı Alexander Isak'tan çok kötü haber

Korkulan oldu!
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title