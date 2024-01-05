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Kahramanmaraş'ta 8 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta hakkında 8 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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