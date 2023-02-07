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POLİS MEMURUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

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POLİS MEMURUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (28)Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (28)

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da boşaltılan 6 katlı apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan polis memuru Halit Baydoğan'ın (52) cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altındaki bir kişinin bulunmasına çalışılıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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