POLİS MEMURUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (28)Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (28)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da boşaltılan 6 katlı apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan polis memuru Halit Baydoğan'ın (52) cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altındaki bir kişinin bulunmasına çalışılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel