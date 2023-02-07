Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (26)
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ELAZIĞ'DAKİ ENKAZ ÇALIŞMASINDA DOĞALGAZ SIZINTISIKahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da boşaltılan ve 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, doğalgaz sızıntısı meydana geldi.
ELAZIĞ'DAKİ ENKAZ ÇALIŞMASINDA DOĞALGAZ SIZINTISI
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da boşaltılan ve 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Ekipler, panik dolu anlar yaşarken çalışmalara ara verildi. Bölgeye sevk edilen doğalgaz ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel