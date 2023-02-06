Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (21)

ENKAZDAN ÇIKTI, 'ÇOCUKLARIMI KURTARIN' DEDİ

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en büyük yıkımlardan birisi 21 bloklu Ebrar sitesinde yaşandı. Sitede birçok bina yıkıldı. Bloklardan birisinde enkaz altında mahsur kalan kadın, saatler sonra bölgedeki vatandaşlar tarafından açılan delikten çıkmayı başardı. Vatandaşların yardımıyla enkazdan çıkan kadın, içeride çocukları olduğunu söyleyerek, onların da kurtarılmasını istedi. Gözyaşlarına boğulan kadın, kurtarma çalışmalarında görev alan vatandaşlara çocuklarının bulunduğu yeri tarif etti. Enkazdan yürüyerek çıkan kadın, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Aynı bölgede yakınları enkaz altında mahsur kalan bir kişi de gözyaşlarına boğuldu.

Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/KAHRAMANMARAŞ,