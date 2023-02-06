Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, birçok ilden hissedildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde deprem
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, birçok ilden hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi Mersin, Adana,
Hatay ve Osmaniye'de hissedildi.
Deprem yaklaşık 30 saniye sürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel