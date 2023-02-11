Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki Ecrin'in mektubu Vali Akkoyun'u duygulandırdı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki Ecrin'in mektubu Vali Akkoyun'u duygulandırdı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ülkenin her yerinden bölgeye yardımlar sürerken Antalya'dan oyuncaklarını ve bir zarfın içinde harçlıklarını gönderen 6 yaşındaki Elisa Ecrin Şişe'nin mektubu, Karaman Valisi Tuncay...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ülkenin her yerinden bölgeye yardımlar sürerken Antalya'dan oyuncaklarını ve bir zarfın içinde harçlıklarını gönderen 6 yaşındaki Elisa Ecrin Şişe'nin mektubu, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'u duygulandırdı.

Koordinatör vali olarak Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Akkoyun, yardımların en iyi şekilde dağıtılması için çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden Kahramanmaraş'a oyuncaklarını ve bir zarfın içinde harçlıklarını gönderen 6 yaşındaki Elisa Ecrin Şişe'nin mektubunda "Canım kardeşlerim. Çok üzgünüm. Bu deprem yüzünden Allah yardımcımız olsun. Yalnız değilsiniz. Hepimizi Allah korusun." ifadeleri yer aldı.

Mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Vali Akkoyun, "Sevgili Ecrin kızımız. Senin güzel yüreğin, aziz milletimizin desteği ve duasıyla bu zor günleri atlatacağız inşallah. Kumbaranda biriktirdiğin para depremzede kardeşlerine ulaştı. Gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Elisa Ecrin'in yardım paketini hazırlarken çekilmiş görüntüleri ilgi gördü.

Bu yıl okula başladığı ve defalarca kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Şişe'nin ailesi tarafından çekilen videoda, "Oyuncaklarım ve giyeceklerim hazır. Artık paralara geçiyoruz. Artık abur cubur yemeyeceğim. Depremdeki arkadaşlarımı düşüneceğim." diyerek paraları zarfa koyması yer alıyor.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Karaman Valiliği Kahramanmaraş Antalya Allah Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title