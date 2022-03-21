Kahramanmaraş'ta 589 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 589 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta 589 paket kaçak sigara ele geçirildi

Türkoğlu ilçesinde 589 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

TÜRKOĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkoğlu ilçesinde 589 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılılı Mahallesi yakınlarında A.Y. idaresindeki plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçta yapılan aramada, 589 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili A.Y. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Jandarma, Türkoğlu, Hisarcık, Sigara, Güncel, Haberler

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