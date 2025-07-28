Kahramanmaraş'ta 52 Saat Süren Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

52 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI; 1500 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Çamlıbel Mahallesi'nde cumartesi günü saat 15.30'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. 52 saatlik bir mücadelenin sonunda alevlerin kontrol altına alınması sonrası Kahramanmaraş Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, alevlere müdahale sırasında 6 görevlinin dumandan etkilendiği belirtilerek şöyle denildi:

"Yaklaşık 1500 hektarlık alanın etkilendiği yangında, risk altındaki 23 konuttan 3'ü zarar görmüş; 130 vatandaşımız, AFAD ve jandarma ekiplerince güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Yerleşim yerleri açısından herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Yangın, personelimizin üstün gayret ve fedakarlığıyla bugün saat 16.50 itibarıyla kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 personelden 5'i hastaneye sevk edilmiş, gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Yangına karşı yürütülen çalışmalarda 514 personel ile 239 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Bölgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır."