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Kahramanmaraş'ta Gönüllülerden 515 İhtiyaç Sahibi Çocuğa Bayram Sevinci

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Kahramanmaraş'ta, Umut Elleri Derneği gönüllüleri, "Bayram Sevinci" projesiyle 515 ihtiyaç sahibi çocuğa ayakkabı ve elbise aldı.

Kahramanmaraş'ta, Umut Elleri Derneği gönüllüleri, "Bayram Sevinci" projesiyle 515 ihtiyaç sahibi çocuğa ayakkabı ve elbise aldı.

Gönüllüler, hayırseverlerden aldıkları destekle Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara yardım etme kararı aldı.

Topladıkları bağışla 515 çocuğu kentteki bir alışveriş merkezine götüren gönüllüler, çocuklarla hem eğlendi hem de alışveriş yaptı.

Umut Elleri Derneği Başkanı Büşra Şen Çiftaslan, AA muhabirine, bayram öncesinde çocukları mutlu edebilmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Amaçlarının bütün çocuklara ulabilmek olduğunu ifade eden Çiftaslan, şöyle konuştu:

"Dernek olarak 2017'den bu yana sosyal yardımlaşma alanında faaliyetlerimiz oluyor. Daha çok ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde "Bayram Sevinci" projemiz kapsamında çocuklarımızı mutlu etmek için bağışçılarımızın desteklerini kullanıyoruz. Bu projenin ikincisini gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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