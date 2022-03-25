Kahramanmaraş'ta 5 yıl 10 ay cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta cinsel taciz suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışma devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, cinsel taciz suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü A.K'yi (35) Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir ikamette yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.