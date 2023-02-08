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Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki çocuk 58 saat sonra enkazdan çıkarıldı

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Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki çocuk 58 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta depremlerde yıkılan bir binanın enkazından 58. saatte 5 yaşındaki çocuk, kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta depremlerde yıkılan bir binanın enkazından 58. saatte 5 yaşındaki çocuk, kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş kent merkezindeki Kuddusi Baba Bulvarı'ndaki Seçil Sitesi'nde bir enkazdan ses alan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonrasında 5 yaşındaki Yağmur Dal'ı depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak kurtardı.

Küçük Yağmur'un babası ve ablası da dün enkazdan çıkarılmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

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