Kahramanmaraş'ta 5. Geleneksel Bahar ve Yöresel Oyunlar Kültür Şenliği Düzenlendi

??????? Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 5. Geleneksel Bahar ve Yöresel Oyunlar Kültür Şenliği yapıldı.

Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kahramanmaraş Tarih, Kültür ve Spor Platformu işbirliğiyle organize edilen şenlik, Kapıçam Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Yöresel oyunların tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 5 yıldır yapılan şenlikte, binmeçli kala, çelik çomak, ok atma, kuvvet taşı atma, çuval yarışı, beş taş, halat çekme, tahta araba yarışı gibi oyunlar oynandı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'a ağalık kıyafeti giydirildiği etkinlikte, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile bazı siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları da yöresel oyunlar oynadı.