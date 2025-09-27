Haberler

Kahramanmaraş'ta 5. Geleneksel Bahar ve Yöresel Oyunlar Kültür Şenliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde gerçekleştirilen 5. Geleneksel Bahar ve Yöresel Oyunlar Kültür Şenliği, yöresel oyunların tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlendi. Etkinlikte belediye başkanları ve milletvekilleri de yöresel oyunlar oynadı.

??????? Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 5. Geleneksel Bahar ve Yöresel Oyunlar Kültür Şenliği yapıldı.

Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kahramanmaraş Tarih, Kültür ve Spor Platformu işbirliğiyle organize edilen şenlik, Kapıçam Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Yöresel oyunların tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 5 yıldır yapılan şenlikte, binmeçli kala, çelik çomak, ok atma, kuvvet taşı atma, çuval yarışı, beş taş, halat çekme, tahta araba yarışı gibi oyunlar oynandı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'a ağalık kıyafeti giydirildiği etkinlikte, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile bazı siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları da yöresel oyunlar oynadı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Arsenal'dan Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif

Dünya devinden Kenan'a inanılmaz teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.