KAHRAMANMARAŞ'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Mükerrem Ünlüer, "Çok şükür herhangi bir olumsuz durum yok" dedi.

AFAD verilerine göre deprem, saat 09.31'de meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 5 olarak ölçülürken, ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı açıklamada, "Çok şükür herhangi bir olumsuz durum yok. Sahadan gelen olumsuz bir haber yok. Arkadaşlarımızın da saha taraması devam ediyor" dedi.