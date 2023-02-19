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KAHRAMANMARAŞ'TA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (2)

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KAHRAMANMARAŞ'TA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (2)

NİĞDE'DE DE HİSSEDİLDİKahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'de de hissedildi.

NİĞDE'DE DE HİSSEDİLDİ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'de de hissedildi. Depremi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs yerleşkesi Fadime Ana kız öğrenci yurdunda kalan depremzedeler de hissetti. Kahramanmaraş depreminden sonra geldikleri Niğde'de yurtlara yerleştirilen depremzedeler, binanın sağlanması üzerine kendilerini panikle dışarı attı. Bu sırada yurdun hoparlörlerinden asansörleri kullanmamaları ve sakin olmaları yönünde çağrılar yapıldı. Bir süre yurdun bahçesinde bekleyen depremzedeler daha sonra odalarına döndü. Bir süre yurdun bahçesinde bekleyen depremzedelerden bir kısmı daha sonra odalarına dönerken, bir kısmı da araçlarında beklemeye başladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Deprem Niğde Güncel Haberler

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