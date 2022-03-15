Kahramanmaraş'ta 44 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

GÖKSUN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 44 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, kente tarihi eser getirileceği bilgisine ulaştı.

Göksun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tahirbey Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle ilçe girişinde önlem alan ekipler, bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 hac sembolü, 20 tarihi obje ve 1 şamdandan oluşan 44 tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.