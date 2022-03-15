Kahramanmaraş'ta 44 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta 44 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 44 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 44 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

GÖKSUN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 44 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, kente tarihi eser getirileceği bilgisine ulaştı.

Göksun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tahirbey Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle ilçe girişinde önlem alan ekipler, bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 hac sembolü, 20 tarihi obje ve 1 şamdandan oluşan 44 tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

AA / İzzet Mazı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Jandarma, Göksun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title