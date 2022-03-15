Kahramanmaraş'ta 44 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 44 parça tarihi eser ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Ömer Koç - Güncel
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Kahramanmaraş'ta 44 parça tarihi eser ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Göksun'a araçla tarihi eser getirileceği ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Plakası belirlenen araç, Kayseri- Kahramanmaraş yolunun Tahirbey Mahallesi mevkisinde durduruldu. Araçta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 haç sembolü, 1 şamdan ve 20 tarihi obje olmak üzere toplam 44 parça tarihi eser ele geçirildi. Araçtaki K.K. (37) ve G.K. (37) gözaltına alırken, tarihi eserler de Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Kahramanmaraş, Jandarma, Tragger, Roma, Güncel, Haberler

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