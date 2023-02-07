Kahramanmaraş'ta 41 saat sonra baba kız enkazdan sağ çıkarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazından baba ile kızı sağ kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazından baba ile kızı sağ kurtarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kent merkezindeki bir binanın enkazında İznik Belediyesi ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Binanın enkazında Yağmur isimli küçük bir kıza ulaşan İznik Belediyesi ekipleri, ilk depremden 41 saat sonra küçük kızı ve babasını enkazdan çıkarmayı başardı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, bölgede çalışmalarına titizlikle devam eden ekiplerden kurtarılanlarla ilgili bilgi aldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan İznik Güncel Haberler

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