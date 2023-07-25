Kahramanmaraş'ın Onikilubat ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katından düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta 4 katlı binanın çatı katından düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez Onikilubat ilçesi Selçuklu Mahallesi Dr. Sait Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı Göktuğ Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın 4'ncü katında ikamet eden ailenin 5 yaşındaki Toprak Emin G., babasının uyuduğu esnada çatıya çıktı. Çatıda cep telefonu ile oynayan çocuk, dengesini kaybederek yere çakıldı.

Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çocuğunun vefat haberini alan baba ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

5 yaşındaki Toprak Emin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şahsın düştüğü daire ve pencerede detaylı bir çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ