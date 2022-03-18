Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçenin farklı noktalarındaki ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kimlikleri tespit edilen F.G. (24), H.A.B. (18), Y.T. (24) ve E.Ç'yi (23) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 3 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Güncel

Güncel, Haberler

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