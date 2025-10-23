Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, saat 22.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Türkoğlu olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.???????