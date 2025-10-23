Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,11 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Türkoğlu olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel