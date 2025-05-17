Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, depremde olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediğini bildirdi.

Ünlüer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Göksun İlçemizde 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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