Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22.59'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7.17 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.