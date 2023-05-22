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Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

Güncel Haberler

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMAAFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş ilimiz Göksun ilçesinde saat 19.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Afad BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş ilimiz Göksun ilçesinde saat 19.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" dedi.

ANKARA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Yunus Sezer Twitter AFAD Güncel Haberler

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