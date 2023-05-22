Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.06'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli ilçede panik oluşturdu.
Depremin komşu illerden de hafif hissedildiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel