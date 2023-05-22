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Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.06'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli ilçede panik oluşturdu.

Depremin komşu illerden de hafif hissedildiği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Göksun Deprem Güncel Haberler

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