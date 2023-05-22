Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.06'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.