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Kahramanmaraş'ta 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

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Kahramanmaraş'ta 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bugün saat 17:39’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bugün saat 17: 39'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bugün saat 17: 39'da 4.5 büyüklüğünde ve 9,88 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar köyü olarak açıkladı. Rasathane, depremin 4.5 büyüklüğünde ve 5 km derinlikte olduğunu bildirdi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş AFAD Güncel Haberler

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