Kahramanmaraş'ta 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bugün saat 17:39’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bugün saat 17: 39'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bugün saat 17: 39'da 4.5 büyüklüğünde ve 9,88 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar köyü olarak açıkladı. Rasathane, depremin 4.5 büyüklüğünde ve 5 km derinlikte olduğunu bildirdi.
Kaynak: ANKA / Güncel