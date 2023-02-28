Kahramanmaraş'ta 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu Güncel Haberler Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bugün saat 17:39’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bugün saat 17: 39'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bugün saat 17: 39'da 4.5 büyüklüğünde ve 9,88 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar köyü olarak açıkladı. Rasathane, depremin 4.5 büyüklüğünde ve 5 km derinlikte olduğunu bildirdi. Kaynak: ANKA / Güncel Kahramanmaraş AFAD Güncel Haberler

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