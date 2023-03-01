Kahramanmaraş'ta 4.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu Güncel Haberler Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bugün saat 19.38’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bugün saat 19.38'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bugün saat 19.38'de 4.3 büyüklüğünde ve 7,6 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Pazarcık ilçesine bağlı Akdemir Mahallesi olarak açıkladı. Rasathane, depremin 4.2 büyüklüğünde ve 3 km derinlikte olduğunu bildirdi. Kaynak: ANKA / Güncel Kahramanmaraş AFAD Güncel Haberler

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