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Kahramanmaraş'ta 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Kahramanmaraş'ta saat 19.25'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.07 kilometre derinlikte ve 4.2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş'ta saat 19.25'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.07 kilometre derinlikte ve 4.2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 19.25'te Kahramanmaraş'ta 7.07 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş AFAD Güncel Haberler

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