Kahramanmaraş'ta 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Kahramanmaraş'ta saat 19.25'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.07 kilometre derinlikte ve 4.2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
Kahramanmaraş'ta saat 19.25'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.07 kilometre derinlikte ve 4.2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 19.25'te Kahramanmaraş'ta 7.07 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kaynak: ANKA / Güncel