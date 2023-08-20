Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın merkez üssünü Göksun olarak açıkladığı deprem, saat 10.05'te oldu. Yerin 22.17 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.