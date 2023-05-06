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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 15.29'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 15.29'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Kahramanmaraş Deprem AFAD Güncel Haberler

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