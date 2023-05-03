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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 20.16'daki 5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 20.16'daki 5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Kahramanmaraş Deprem AFAD Güncel Haberler

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