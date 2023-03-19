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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 15.54'teki 4,4'lük depremin ardından 15.56'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 15.54'teki 4,4'lük depremin ardından 15.56'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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