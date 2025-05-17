Kahramanmaraş'ta 4.0 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) -Kahramanamaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.05'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.