Kahramanmaraş'ta 38. Ahilik Haftası kutlandı

Kahramanmaraş'ta 38. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ve Ticaret İl Müdürlüğünce, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, "ilin ahisi" olarak belirlenen Nusret Sapsız, "ilin ustası" Sabit Bayraktar, "ilin kalfası" Durdu Yılmaz ve "ilin çırağı" Muhammet Emin Aksu'ya ahi kaftanı giydirilerek plaket takdim edildi.

AK Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, etkinlikte yaptığı konuşmada, ahiliğin temel değerlerinin doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, güven ve cömertlik olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlere rağmen esnafların sabır ve fedakarlıkla ayakta durarak ahilik bilincini yaşattığına değindi.

Programda, Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Ensan ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu da Ahilik Haftası ile konuşma konuşma yaptı.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon ile ilgililer katıldı.