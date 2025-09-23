Haberler

Kahramanmaraş'ta 38. Ahilik Haftası kutlandı

Kahramanmaraş'ta 38. Ahilik Haftası kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 38. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş'ta 38. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ve Ticaret İl Müdürlüğünce, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, "ilin ahisi" olarak belirlenen Nusret Sapsız, "ilin ustası" Sabit Bayraktar, "ilin kalfası" Durdu Yılmaz ve "ilin çırağı" Muhammet Emin Aksu'ya ahi kaftanı giydirilerek plaket takdim edildi.

AK Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, etkinlikte yaptığı konuşmada, ahiliğin temel değerlerinin doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, güven ve cömertlik olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlere rağmen esnafların sabır ve fedakarlıkla ayakta durarak ahilik bilincini yaşattığına değindi.

Programda, Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Ensan ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu da Ahilik Haftası ile konuşma konuşma yaptı.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış

MASAK raporunda neler var neler! İşte ABB'ye operasyonun detayları
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki çocuk, uçağın iniş takımlarına saklanarak Hindistan'a gitti

Küçük çocuk uçağın iniş takımına saklanıp ülke değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.